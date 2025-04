Es serbio, se naturalizó por Montenegro y es el nuevo campeón de goleo del futbol mexicano

Al final del torneo no todo fue tan malo para los Rojinegros del Atlas, aunque quedaron eliminados después de la fase regular, su delantero Uros Durdevic se convirtió en el primer campeón de goleo del futbol mexicano al llegar a 12 anotaciones con los Zorros este torneo y junto a Paulinho de los Diablos Rojos del Toluca y José Zúñiga de Xolos de Tijuana se consagran como los máximos astilleros del certamen.

La historia de Uros Durdevic

El serbio nació el 2 de marzo de 1994, en la ciudad de Obrenovac, Serbia y es naturalizado de Montenegro, incluso llegando a ser considerado por su Selección Nacional. En sus antecedentes ha vestido las playeras del FK Rad Belgrado, el Vitesse Arnhem de Países Bajos, el Palermo de Italia, el Partizán de Belgrado, Olympiacos de Grecia y el Sporting de Gijón en la segunda división de España.

Con el Sporting de Gijón jugó 232 partidos en los que marcó 66 goles, pero en las últimas dos temporadas en España le costó y sólo se hizo de cuatro tantos, pero en Atlas tendría una oportunidad de oro llegando en julio de 2024 al cuadro tapatío.

Uros Durdevic no se encuentra feliz por el campeonato de goleo

“Nuestro objetivo era clasificar a liguilla, objetivo que no cumplimos. No me siento bien, porque con mis goles no cumplí el objetivo. En un club nuevo a donde llego, quiero ser protagonista y meter goles. No me imaginaba así, viví un torneo personal muy bueno y ojalá le pueda dar esa alegría al club de ser el primer campeón de goleo en el club. Sería algo histórico.”, mencionó previo al juego de la última jornada del Clausura 2025, frente a Chivas y duelo donde conseguiría su anotación 12 del torneo con la que se convertirá en el primer campeón de goleo en la historia del Atlas.

Con esto Atlas cierra su participación en el torneo del futbol mexicano y se hará un análisis donde se buscarán las conclusiones de lo que fue el torneo de cara a preparar el Apertura 2025 y su participación en Leagues Cup.