Valentino Acuña fue doble de Messi y ahora brilla con Argentina

Millones de jóvenes futbolistas argentinos y de todo el mundo sueñan en seguir los pasos de Lionel Messi y convertirse en uno de los más grandes de la historia. Por increíble que parezca, uno de los miembros de la Selección Argentina Sub 17 ya estuvo en los botines de ‘La Pulga', pues fungió como su doble en una película que se estrenó en 2014.

Valentino Acuña, uno de los inamovibles en el plantel del estratega Diego Placente, es rosarino y se formó en las inferiores de Newell´s, tal como hiciera el ocho veces Balón de Oro hace algunas décadas. Apenas el jueves 14 de noviembre hizo el segundo gol para su país en el encuentro contra Japón que los sudamericanos terminaron resolviendo por 3-1 en el Mundial Sub 17 que se disputa en Indonesia.

Hace algunos años, el director español Álex de la Iglesia ‘descubrió' a Acuña a través de YouTube y de inmediato supo que lo necesitaba para ‘hacerla de Messi'. La cinta salió a la luz en 2014 y lleva como nombre el apellido del otrora jugador del Barcelona, en ella jamás se muestra el rostro de Acuña, pero es él quien realiza las jugadas emulando a un joven ‘Leo’ en Grandoli y Newell’s.

Ahora, una más de las tantas promesas argentinas busca ser pieza clave para que la albiceleste se corone en Indonesia. Otra de sus ambiciones a corto plazo es debutar en argentina con los Leprosos. El volante ha sido titular en los dos encuentros de fase de grupos y seguramente volverá a serlo cuando los sudamericanos enfrenten a su similar de Polonia el viernes 17 de noviembre, los argentinos son segundos de grupo con tres unidades.

Valentino Acuña habla sobre su gol con la Selección Argentina

Tras hacer el segundo de la Selección Argentina Sub 17 y darle a su equipo una cómoda ventaja que fue suficiente para vencer a Japón en el Mundial de la categoría, Valentino Acuña no pudo ocultar la emoción de cumplir una de sus metas. “Hacer un gol con esta camiseta es algo que siempre soñé desde chiquito. Tuve la suerte de convertir en el Sudamericano pero hacerlo en un Mundial, con mi familia presente, es algo que nunca me voy a olvidar en mi vida”, dijo el volante tras la victoria.

