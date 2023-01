Chivas “no variará" mucho para enfrentar al Atlético San Luis

Chivas debutó con el pie derecho en el Clausura 2023 tras derrotar a Rayados en la Sultana del Norte y aunque el cuadro regiomontano estuvo cerca de empatar e incluso falló un penalti, el estratega europeo, Veljko Paunovic mencionó que en el futbol siempre se sufre, que el Rebaño debe acostumbrarse a sufrir y la capacidad de recuperarse tras el sufrimiento los hará crecer.

“El equipo está todavía en la fase de formación, en la última fase por las incorporaciones tardías, son circunstanciales, es el futbol esas cosas pasan es poner el panorama y la perspectiva en un enfoque en el contexto que hemos tenido en la pretemporada, el futbol se sufre siempre, el rival sufrió contra nosotros, vamos a sufrir siempre, la capacidad de tolerar el sufrimiento es lo que determina a los campeones con o sin balón y tenemos que mejorar, el trabajo no cesa, buscar la mejora”, mencionó el director técnico en conferencia de prensa.

Chivas prepara duelo ante el Atlético San Luis

Por otro lado, el técnico aprovechó para hablar sobre el duelo de la Jornada 2 en contra del Atlético de San Luis en el que se van a preocupar más por lo que haga el conjunto tapatío que el rival en turno.

“Nosotros queremos mantener siempre nuestra manera de jugar, nuestra evaluación de nuestro estilo con nuestras jugadas, no vamos a variar mucho en cuanto a los rivales, San Luis ha empezado bien, un planteamiento integro es muy importante contra este equipo”.

En el partido en contra del cuadro potosino, Miguel Jiménez podría repetir en el arco del Guadalajara tras su actuación contra Rayados aunque Paunovic no quiso adelantar nada en torno a la alineación en la próxima Jornada.

“Yo no me anticipó a dar nuestras alineaciones ni evaluaciones individuales, no nos gusta hacerlo público, las cosas que hay que mejorar nos identificamos mucho con el análisis, nos da una base para mejorar y las actuaciones buenas siempre las vamos a premiar”, finalizó el estratega.

