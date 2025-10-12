Vandalizaron a sus propios futbolistas; aficionados en Argentina le roban sus pertenencias a jugadores de su equipo

En estos momentos existe una fuerte discusión alrededor de lo ocurrido en este partido de Argentina. Mientras que unos indican que es parte de la cultura normalizada del “aguante”, otros ven un exceso, tal como lo comentaban los comentaristas que narraron tan importante suceso. Ante eso, he aquí las imágenes del robo concretado por parte de los aficionados de Gimnasia a jugadores de su propio equipo.

En lo que fue un día histórico para Gimnasia de Mendoza, respecto a las actividades de la liga, se consiguió el ascenso a la máxima categoría tras 41 años sin lograrlo. El partido contra Deportivo Madryn terminó 1-1 tras 120 minutos consumados en los encuentros de ida y vuelta. Pero fue en la tanda desde el manchón penal que los ya mencionados se impusieron.

Sin embargo, la nota polémica se concretó con la invasión a cancha de parte de los aficionados. Muchos de los que saltaron al campo quisieron “encuerar” a sus futbolistas. Con el pretexto de querer alguna prenda de su ídolo para el recuerdo de algo histórico, trataron de quitarle sus prendas a los futbolistas.

¿Violencia de nueva cuenta en el futbol de Argentina?

Dichos acontecimientos generaron un debate interesante entre los aficionados, pues ese tipo de acciones generan violencia. Los jugadores mostraron su clara inconformidad y forcejearon con los hinchas que no pidieron las cosas, sino que se las querían arrebatar a los artífices del histórico ascenso.

Lamentable: consumado el ascenso a la Primera División, hinchas de Gimnasia (M) invadieron el campo, les sacaron prendas a sus jugadores y cargaron a los de Dep. Madryn. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/WbPWoWnS3J — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

Además, otro de los problemas se concretó con la provocación ejercida sobre los futbolistas del equipo contrario. En un partido con tanto en juego, se entiende como un riesgo altísimo que las personas provoquen al equipo rival que se estaba jugando la oportunidad de pertenecer al máximo nivel de ligas del balompié argentino.