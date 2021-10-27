Jugador del PSG es víctima de robo por prostituta

París, Francia. Un jugador del equipo Paris Saint-Germain (PSG) fue víctima de un robo por parte de una prostituta en el Bois de Boulogne, parque de 846 hectáreas que se encuentran en las cercanías de la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo de la capital francesa, una zona conocida por el ejercicio de la prostitución, informan este día medios franceses.

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El semanario Le Point, el primero en revelar la información, indicó que el jugador, cuya identidad no ha sido desvelada, fue robado en su vehículo, donde un travesti le sustrajo la cartera y el teléfono móvil.

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Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.00 horas tiempo de París del martes, cuando el jugador se detuvo con su vehículo en un semáforo de la travesía de la Reina Margarita, uno de los caminos internos de la masa boscosa del oeste de París.

En ese momento, la prostituta, según el medio, que cita fuentes judiciales, aprovechó para entrar en el coche del jugador y robarle la cartera y el teléfono, que estaban a la vista.

Posteriormente, le exigió que le condujera a un punto preciso de la ciudad a cambio de devolverle el teléfono, pero se quedó con la cartera, que contenía unos 200 euros.

La víctima, siempre según Le Point, acudió a la policía, donde testificó que la prostituta parecía tener un arma en las manos.

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Los problemas se le acumulan al PSG

Este hecho se une a la falsa retirada de Neymar, a la lesión de Sergio Ramos que le mantiene sin debutar, pasando por el 'caso Mbappé' por su futuro y el lío de faldas en el que se ha visto implicado un Mauro Icardi que por poco no ha roto su matrimonio con su esposa Wanda Nara. Todo eso está afectando a la escuadra del PSG, que en la práctica está dejando muchas dudas sobre el terreno de juego y pone en entredicho el puesto del técnico argentino Mauricio Pochettino.

Con información de EFE

