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“Sangre, sudor y corazón": La contundente advertencia que hizo el Vaquero Navarrete antes de su pelea con O’Shaquie Foster

Emanuel Navarrete aseguró que no le interesa el plan de O’Shaquie Foster y sostuvo que dejará el corazón y sangre para defender sus cinturones

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Vaquero Navarrete pelea este sábado contra Foster en un pleito en donde unificarán cinturones.

Escrito por: Ariel Velázquez

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete no quiere perder tiempo tratando de descifrar lo que O’Shaquie Foster prepara para el sábado. El campeón mexicano tiene su propia estrategia y está convencido de que la mejor manera de afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera es concentrarse en lo que puede controlar.

"La verdad, el plan que traiga Foster, con mucho respeto, no me interesa", declaró Navarrete durante la conferencia de prensa previa a su combate en San Antonio.

El pugilista mexicano no pretende anticipar cada movimiento de su rival ni modificar su preparación a partir de lo que pueda presentar el estadounidense. Su prioridad es ejecutar el trabajo que ha desarrollado en el gimnasio.

"Voy a hacer mi pelea, voy a trabajar conmigo", explicó el campeón tricolor.

La confianza, sin embargo, no implica que Navarrete subestime a Foster. El mexicano dejó claro que tiene aspectos de su estrategia definidos para el sábado, aunque prefirió no revelar los detalles de su preparación.

Navarrete defenderá sus campeonatos con sangre, sudor y corazón

Las palabras del Vaquero adquirieron un tono más intenso cuando habló de lo que representa defender los títulos que ha conseguido a lo largo de su trayectoria.

Navarrete sabe el trabajo que hay detrás de cada campeonato y no está dispuesto a entregarlos sin pelear hasta el límite.

"Los voy a defender con sangre, con sudor, con mucho corazón", advirtió el mexiquense.

Navarrete también dedicó parte de sus palabras al público que viajará para verlo pelear, incluso desde lugares lejanos.

Su objetivo no se limita a conservar los títulos. Quiere ofrecer una actuación que corresponda al esfuerzo de quienes lo han acompañado durante su carrera.

Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster, una pelea que puede marcar su legado

El enfrentamiento con Foster representa una prueba de alto nivel para Navarrete. El mexicano deberá hacer valer su presión ofensiva ante un rival que destaca por su técnica, movilidad y capacidad para contragolpear.

En una pelea de esta naturaleza, la disciplina táctica puede resultar tan importante como la potencia. Navarrete tendrá que encontrar la manera de imponer su ritmo sin conceder espacios que Foster pueda aprovechar.

El campeón mexicano, por ahora, prefiere mantener la atención en su propia preparación. No reveló todas sus cartas durante la conferencia, pero sí dejó claro cuál será su disposición cuando suene la campana.

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