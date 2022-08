El VAR está lastimando la forma de competir: Luis García

México. El analista y exjugador Luis García declara que el VAR está alterando la forma de competir del futbolista en la Liga BBVA MX.

“El VAR llega para intentar implementar el tema de la justicia que sigue siendo muy ambigua como tal, pero a mí lo que me está asustando del VAR es que está empezando a alterar la forma en como se compite”, declaró el comentarista de Azteca Deportes.

“Esta vez el VAR se equivoca porque el VAR ha demostrado que se equivoca para la izquierda y para la derecha, no es que haya una tendencia en contra de alguien, o de algún equipo en específico o a favor de algún equipo, los que implementan el VAR que son el árbitro y los que están arriba, en México, están lastimando el juego, lo están alterando”, apuntó Luis García al medio informativo As.

El VAR puede afectar al jugador en la Selección Mexicana

El ‘Doctor’ señala que las decisiones que está tomando el VAR en México afectará a los futbolista mexicanos cuando se encuentren jugando en el extranjero.

“Ya los futbolistas van a tener que empezar a competir desde un sitio mucho más pasivo, la bronca es que cuando vas a competir a Europa, vas con la Selección Nacional, eso no pasa, el VAR hoy, para mí, lo peligrosísimo está alterando la forma en como estás obligando a competir al futbolista en nuestro país y ahí sí es un tema brutal porque te desconectas de todo lo demás”.

“Aquí se marcan 100 faltas por partido, por decir un número, no conozco el dato exacto, en Inglaterra se marcan 15, en España se marcan 20, en un Mundial se marcan 10 y entonces estoy acostumbrado que si me tocas, falta, me tiro y vas a Europa y vas a hacer eso y te dicen juegue, juegue, juegue, entonces que por supuesto estás alterando la costumbre en como compito y eso me va a explotar en la cara sobre todo a los futbolistas que están en México, cuando vayan a competir a torneos más importantes”, añadió el exjugador de la Selección Mexicana.

Por último, García tuvo palabras para Armando Archundia, presidente de la Comisión de Arbitraje.

“Siempre creemos que una persona va a solventar todo el asunto y yo siempre he creído en los grupos de trabajo, si en este caso (Armando) Archundia no se está rodeando de gente capaz, ese es el tema”.