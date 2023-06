Vasco Aguirre revela importante giro sobre interés de América

De acuerdo con diversos medios, Javier Aguirre fue el principal candidato para llegar al banquillo del América una vez que el Tano Ortíz presentó su renuncia del equipo. La experiencia del Vasco y su calidad dirigiendo a la Selección Mexicana y a clubes importantes de Europa como el Atlético de Madrid, lo volvieron rápidamente el blanco inicial de la directiva encabezada por Santiago Baños.

El directivo realizó una gira por Europa para concretar al que sería el nuevo técnico de Las Águilas, en dicho viaje se habría entrevistado con el Vasco y con con el uruguayo Diego Alonso. Sin embargo, no ha resultado como esperaban en el equipo azulcrema, América sigue estando sin estratega a día de hoy y ante los rumores, el técnico del Mallorca ha hablado en entrevista para Marca Claro sobre los posibles acercamientos con él.

Gol de Roberto de la Rosa México 2-0 Guatemala partido amistoso

Te puede interesar: VIDEO: Aparatosa lesión de Chicharito Hernández le dejaría grave lesión

Contactos con América del Vasco

América habría buscado a Javier Aguirre para presentarle el proyecto del club y firmarlo como el nuevo director técnico del equipo para el Apertura 2023. La búsqueda del club por el título de liga (la 14 en su historia), hace imperativo que tengan un técnico con el prestigio que demanda la institución. Sin embargo, El Vasco ha dado un giro importante ante esta información, pues en entrevista ha revelado que los directivos de Coapa nunca hablaron directamente con él.

“Nunca hablaron conmigo y esa es la parte que nunca hablaron conmigo, nunca entraron en contacto conmigo, directamente conmigo nunca. Mi representante me dijo que quería hablar Santiago con él y con algunos entrenadores más, yo ya tenía todo hecho y cerrado con Mallorca así que realmente no sé si fue cuestión de tiempo o no sé qué, pero cuando estuvo todo eso y cuando se vivió ese momento y ese par de semanas nunca entraron en contacto conmigo y fue después cuando ya todo estaba arreglado”, aseguró el Vasco sobre el interés de América para ficharlo como DT.

Al mismo tiempo el estratega mexicano so mostró abierto a cualquier oferta para continuar con su carrera como estratega, dando a entender que nunca se habría cerrado a una propuesta del Club América para regresar a la Liga BBVA MX.

“Nosotros somos entrenadores profesionales y hoy estás ahí y mañana no, yo en mi carrera he estado en seis equipos españoles, tres equipos mexicanos, un equipo de Abu Dhabi, son 10 equipos y tres selecciones distintas y te quiero decir que nosotros en esto estamos abiertos a cualquier cosa”, añadió el estratega.

Interés por César Montes en Mallorca

“Yo le dije a la directiva que me interesaba César, de hecho entramos en contacto con su representante y hasta ahí lo dejé y me vine para acá, está en la lista y es una prioridad por supuesto, César tuvo una gran temporada, le costó al principio como a todos y luego cerró muy bien más allá de qué es un gran profesional y un gran muchacho hasta goles hizo así que si sería un acertadísimo fichaje, estamos buscando un central de pierna derecha que es lo que queremos pero está en la lista, tenemos una lista de cinco o seis nombres y él está ahí por supuesto”, dijo el Vasco Aguirre.

Getty Images

Te puede interesar: Esta es la nueva playera de Chivas para el Apertura 2023

El problema del futbol mexicano

En entrevista con Marca Claro, el estratega del Mallorca reveló que el principal problema para los futbolistas mexicanos y sus deseos de salir al viejo continente radican principalmente en el precio elevado que tienen en la Liga, una situación que complica a diversos clubes de Europa, voltear a ver el mercado nacional. Pues América o Chivas o los equipos Regios, etc, estiman cantidades importantes por sus activos.

“Siempre hay mexicanos interesantes, el problema la mayoría de las veces es el tema económico, acaba de haber una oferta de Chivas de 6 millones de dólares por Luis Chávez entonces es un mercado caro porque cuando preguntas por un jugador mexicano te piden dinero importante, César anda en los 8 millones de euros y no es fácil para un equipo como el nuestro, pero siempre se buscan soluciones, o lo que se pueda, hay gente muy interesante en México que puede ir a Europa fácilmente”, señaló.