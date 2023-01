Veljko Paunovic aclara situación de Santiago Ormeño

El director técnico del Guadalajara habló sobre la situación que vive el delantero Santiago Ormeño quien podría salir de la institución rojiblanca.

El Guadalajara debutó con el pie derecho en el Clausura 2023 tras derrotar a Rayados en la Sultana del Norte en un duelo donde su delantero, Santiago Ormeño, no fue considerado por el cuerpo técnico y podría salir de la institución si hay una oferta por el atacante.

Esto pasará con Santiago Ormeño en Chivas

En conferencia de prensa, el entrenador europeo, Veljko Paunovic habló sobre la situación del seleccionado peruano y aclaró que han sido honestos con los futbolistas y la ausencia de Ormeño o cualquiera en una convocatoria puede ser por varias razones.

“Siempre hay que entender que para un partido oficial hay un límite de jugadores que pueden estar en el partido, nosotros siempre partimos desde la honestidad cuando tratamos con los jugadores que juegan les decimos estás aquí por esto y los que no entran en ese plan es por cualquier motivo, puede ser por no haber rendido bien esa semana o por cualquier otro motivo dentro de los futbolístico”.

Sobre si están trabajando en su salida, Paunovic destacó que con la llegada del delantero Daniel Ríos, el ataque del Guadalajara está “agrupado” por lo que podría existir la opción de buscarle acomodo a Santiago Ormeño.

“En primer lugar, Santiago es nuestro jugador bajo contrato se va a respetar siempre, el tema de no entrar en planes hay un orden donde medimos nuestro plantel , con la incorporaciones de Ríos, la delantera se está agrupando y hay que tomar decisiones, pensando en la manera que queremos jugar, no hay nada más qué decir pero a Santiago hemos tenido una conversación esta semana, vamos a respetar a él y su familia, aquí hay una competición, desde el primer día he pedido tener un plantel competitivo”, finalizó.

