El mensaje de Veljko Paunovic a Chivas previo al juego de mañana

El conjunto de Tigres recibe este sábado al Guadalajara en el regreso del Apertura 2024 tras el parón por la Leagues Cup, un partido que significará la primera ocasión en que Veljko Paunovic se mida a su ex equipo, Chivas, club con 3l que llegó en 2023 a la final precisamente frente a la U de Nuevo León.

“Para mí es un partido especial, es el primer o la primera vez que me ocurre un partido de este tipo, un equipo en el que he estado feliz muy agradecido, en lo personal vuelvo a sacar que aquí lo que importa es nuestro equipo, estos tres puntos, vamos a tener un gran rival, va a ser un gran partido cada uno respetando lo suyo pero una cosa debe ser separada de la otra”, mencionó Veljko Paunovic en conferencia de prensa.

El estratega de Tigres, no se confía de las ‘ventajas’

Por otro lado, Paunovic, aseguró que en el fútbol no hay ventajas o desventajas como la que puede pensar al conocer a la mayoría de los jugadores de Chivas.

“Yo soy muy cauto en cuanto a hablar de ventajas y desventajas, no me creo mejor que nadie ni peor, me gusta mantenerme enfocado a las cosas que controlo, conocer al equipo es algo que el rival puede usar en contra, puedo esperar algo y no quiero desviarme por este camino, nuestro enfoque es como todos los demás partidos, pero no nos desviamos, que se trata de mi partido contra mi ex equipo, es contra un gran rival, quiero rendimiento de los jugadores y apoyo de los aficionados”, mencionó.

El plato fuerte de la fecha

Por ahora Tigres prepara su regreso al Apertura 2024 este sábado frente a Chivas en el Volcán Universitario, un partido qué podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca 7 a las 6:50 de la tarde.

