Esto piensa Veljko Paunovic sobre Alexis Vega y su futuro en Chivas

Alexis Vega es considerado como el futbolista más desequilibrante que tiene el plantel de Chivas. El delantero se encuentra en España con la Selección Azteca preparando la Copa del Mundo; sin embargo, desde Guadalajara están pendientes de él, ya que una buena actuación en Qatar, podría abrirle la puerta para dejar al Rebaño Sagrado y emigrar a Europa el próximo año.

En entrevista con Azteca Deportes, Veljko Paunovic, técnico de Chivas, reconoció a Alexis Vega como un jugador que cambia todo el panorama de un partido cuando está conectado.

“Por las conversaciones que he tenido con el club, me han dicho que el chico está muy comprometido. Desde luego que tiene mucho talento. Desde afuera creo que él, a lo mejor, no es consciente de su capacidad y de su importancia para este equipo, para bien, sobre todo cuando está abordo, y cuando a sus compañeros les transmite confianza, es algo que he visto desde afuera, cambia a todo el equipo” dijo en la charla desde el Estadio Akron.

Paunovic tiene en cuenta a Alexis Vega para el Clausura 2023

Paunovic entiende que la oferta europea podría llegar en cualquier momento, sin embargo hace la planeación con Alexis en el plantel.

“Esa influencia (de Vega) sobre el equipo tiene que ser consistente durante toda la temporada y a partir de ahí, que los líderes y los jugadores puntuales tengan esa confianza y que la transmitan a sus compañeros. Es un proceso de trabajo que nosotros (como cuerpo técnico) tenemos que realizar” finalizó el estratega serbio.

Estos son los números de Alexis Vega con Chivas en el Apertura 2022

Durante el Apertura 2022, Alexis participó en los 18 partidos que tuvo Guadalajara en el torneo. Aportó tres goles y cuatro asistencias siendo el delantero del Rebaño que más aportó en para el ataque durante el semestre. Vega apunta, no solo para estar en la lista de 26 para Qatar 2022, sino para ser titular el próximo 22 de noviembre cuando México debute en el Mundial ante Polonia.