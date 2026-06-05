Cuerpo técnico de Serbia ha entrenado a estos seleccionados mexicanos y muy pocos lo recuerdan

Serbia no pudo con México y se fue del Estadio Nemesio Diez con una dura derrota por 5-1, remarcando el mal momento que atraviesa el conjunto europeo. Veljko Paunovic fue uno de los protagonistas en el cuadro rival, principalmente por ser un antiguo conocido dentro de la Liga BBVA MX. Y es que el entrenador del equipo serbio conoce al futbol mexicano gracias a su paso por Chivas de Guadalajara.

Paunovic estuvo al frente del primer equipo rojiblanco entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023. Durante su dirección técnica estuvo al mando en 44 partidos y logró clasificar a Chivas a la Final del Clausura 2023. En aquella ocasión, el Guadalajara cayó por 3-2 en el global ante Tigres de la UANL. Producto de esta derrota, el ahora entrenador de Serbia culminó con su recorrido en el Rebaño, donde supo dirigir a seleccionados de México.

Los seleccionados mexicanos que Paunovic ha dirigido

Durante su estancia en México, Veljko Paunovic tuvo como jugadores a Roberto Alvarado y a Raúl Rangel, hoy asentados en la Selección Mexicana. Incluso antes del inicio del partido, ambos futbolistas se acercaron con el entrenador de Serbia y su cuerpo técnico para saludarlos y fundirse en un emotivo abrazo. Todos ellos compartieron vestidores durante la etapa del técnico en Guadalajara.

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Cabe resaltar que a pesar de su salida tres años atrás, Paunovic ha mantenido una gran relación con Amaury Vergara y la directiva de Chivas. Si bien es cierto que fue todo lo contrario en Tigres, su paso por Pachuca también fue destacado. De todos modos, el entrenador está enfocado en Serbia donde si bien han sido eliminados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tendrá como objetivos las UEFA Nations League 2027, Eurocopa 2028 y Mundial 2030.

|MEXSPORT

Piojo Alvarado cuenta su reencuentro con Paunovic

Tras la goleada de México en Toluca, el ‘Piojo’ Alvarado fue entrevistado por los medios de comunicación y allí fue consultado sobre su reencuentro con Paunovic, entrenador que lo dirigió durante su etapa en el cuadro rojiblanco: “No, pues para uno creo que hay un cariño con él por el tiempo que estuvimos en Chivas”, fue lo que expresó el jugador de la Selección Mexicana en primera instancia.

Finalmente, el futbolista de Chivas resaltó el trabajo de Paunovic y le deseó éxitos en esta nueva experiencia en el plano internacional: “Para mí es un gran entrenador y poder saludarlo hoy a él y a su cuerpo técnico creo que me dio mucha alegría. Espero que le vaya bien también con su selección”.

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