“Son muy difíciles de batir": Veljko Paunović asegura gran papel de la selección mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Hasta dónde llegará la selección mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Es lo que todos nos preguntamos día a día, sin embargo, distintas voces autorizadas han mencionado que esta selección mexicana tiene lo necesario para una participación histórica.

Veljko Paunović en conferencia de prensa previo al partido amisto que tendrá contra México, reconoció el nivel que tiene la selección al jugar de local, además, advirtió sobre la manera de atacar de México, “destacan por los ataques frenéticos, apoyados por su afición, son muy difíciles de batir, mucha calidad”. Sobre el nivel de juego que desarrollarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: “Empezando por México, es un equipo que realmente es muy fuerte en casa”. Y es que según lo dicho por “Pauno”, México de local será un rival muy complicado de vencer en tierra nacional.

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Brian Gutiérrez al Real Oviedo

En la misma conferencia de prensa aprovechó para confesar que estuvo muy cerca de cerrar el fichaje de Brian Gutiérrez mientras era Director Técnico de Chivas y posteriormente al dirigir al Real Oviedo en España. “Brian estaba en nuestro sistema, es un jugador que entrenó muy joven en el primer equipo, ha sido también, estuve dos ocasiones, cerca de contratarlo e Chivas, recientemente en Oviedo, lo conozco bien, un jugador que me alegra que cumple los procesos, Chicago, venir aquí, la Selección, satisface a su familia y a nosotros que seguimos su camino”.

Actualmente el valor de Brian Gutiérrez es el máximo en su carrera, llegó a las Chivas valuado en 5.5 millones de euros y a fecha de hoy está valuado en 8 millones de euros.

Este último partido de la Selección Mexicana servirá para definir la estrategia que utilizará Javier Aguirre durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, esta noche se debe ver más allá del resultado final.

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