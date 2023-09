Veljko Paunovic explica herida en el rostro previo al Clásico vs América

Es fin de semana de Clásico Nacional y el día de conferencia de prensa con los dos directores técnicos de ambas escuadras, el entrenador del Guadalajara vivió una peculiar situación al salir con una curación en la ceja izquierda y un fuerte golpe en el rostro, lo que explicó el estratega serbio antes de comenzar la conferencia.

“Esta mañana tuve un percance después del entrenamiento jugando al Fut-tenis tuve un choque de cabezas, simplemente para que sepan”, mencionó Veljko Paunovic.

Por otro lado el “Pastor” habló de que a pesar de no contar con los jugadores que estuvieron en la fecha FIFA en Selección Mexicana, eso no es pretexto para no salir a buscar los 3 puntos y la victoria en el Estadio Azteca este sábado.

“Trabajar en estas condiciones no es excusa para no dar lo mejor, aprovechar el tiempo del patrón y potenciar a los individuos y jugadores que llevan esperando una oportunidad... Por ahí ni nos paramos un segundo a pensar, el equipo ha tenido importante click en las fases de juego, nos basamos en una evolución, obviamente no es el partido qué podemos confirmar sino es una gran oportunidad, con todas nuestras ganas y dar lo que los aficiones están buscando”, destacó Paunovic.

No hay que cambiar playeras en el Clásico: Piojo Alvarado

Este fin de semana regresa la Liga BBVA MX tras el parón de la fecha FIFA y en el estadio Azteca se vivirá el Clásico Nacional. En el media day habló Roberto “El Piojo” Alvarado quien confesó que es un sueño jugar el Clásico Nacional.

“Siempre como dije hace rato es un sueño, yo lo veía en la TV, ahora que lo vivo soy agradecido aprovechando la oportunidad y quiero hacer las cosas bien, quiero ganarle al ame, dar lo mejor”.

Chivas eliminó al América en las semifinales de la campaña anterior y el “Piojo” aseguró que en el conjunto azulcrema aún siguen con la “espinita clavada” de la derrota frente al Rebaño.

“Sí seguro tienen la espinita clavada de semis, tiene buenos jugadores pero nosotros también un buen equipo, jugadores con mucha calidad, son cerrados los clásicos, esperamos que sea positivo para nosotros”.