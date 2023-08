“Es lamentable cómo hemos sido tratados”, DT de Chivas sobre arbitraje

Se terminó la racha de victorias de Chivas. En la cuarta jornada (y tras dos derrotas al hilo en Leagues Cup) Juárez le empató al Rebaño en los últimos minutos para quitarles los dos puntos.

Pero la igualada de Bravos provino de una jugada polémica: un penalti de Jesús Orozco sobre Avilés Hurtado; el silbante central no la revisó en el VAR y terminó por ser el gol que dividió unidades.

“Es lamentable, es decepcionante”, Veljko Paunovic

Al término del encuentro, Veljko Paunovic habló sobre la misma jugada polémica y no se guardó nada respecto a lo sucedido. “Según nuestro jugador no hubo ningún contacto. Estamos muy molestos porque esta es la razón por la que hoy perdemos los dos puntos”, declaró, “es lamentable, es decepcionante, uno no siente que haya sido casualidad”, continuó el entrenador rojiblanco.

Seguido de esto, hizo un análisis del funcionamiento de su equipo dentro del terreno de juego, en el que reconoció el buen funcionamiento de su equipo en lo que a control de partido se refiere, sobre todo al iniciar con un 11 distinto a lo ‘usual’

Duro empate en tierras fronterizas.



A seguir trabajando, ninguno de estos cabrones baja los brazos 👊🏼 pic.twitter.com/hH8eqCYcsd — CHIVAS (@Chivas) August 19, 2023

Pero la polémica arbitral terminó por convertirse en la protagonista, al menos así lo fue para ‘Pauno’, “yo no sé cómo pasan estas cosas. Tengo mucha rabia, ha sido lamentable cómo hemos sido tratados por los que han sido los jueces”, declaró el serbio.

“El grupo está muy fuerte; está muy molesto. Varios dicen ‘no era penalti’, pero eso nos va a nutrir para el próximo partido, nos va a ayudar a ponernos en máxima alerta”, agregó, y aprovechó el espacio para contar que el enojo viene de una confusión.

En el minuto que se produjo la falta de ‘Chiquete’, Paunovic y su cuerpo técnico habían pedido realizar un cambio, ya que Roberto Alvarado había sufrido una lesión que lo obligó a salir, y en vez de producirse este, se produjo la pena máxima.