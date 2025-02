Veljko Paunovic explota contra la prensa post derrota de Tigres

La derrota que sufrieron los Tigres en la visita a Nicaragua de este miércoles por 0-1 en el encuentro de ida disputado en el Estadio Independencia trajo secuelas y deja la eliminatoria abierta para la vuelta en el Estadio Universitario.

Sin embargo, el profe ‘Pauno’ terminó muy molesto con la prensa luego de que se le cuestionó la ausencia de algunos futbolistas importantes de la plantilla del conjunto de la UANL, a pesar de que varios de ellos estaban lesionados y era imposible que pudieran jugar.

“Para mí vinimos con un plantel muy competitivo, que ustedes me digan que esta gente no es suficiente, no es buena, están insultando a los Tigres y eso no se hace. Este plantel merece respeto, el que juega con Tigres es porque yo tomo la decisión y se lo ha ganado, porque tiene que cumplir”, respondió.

Paunovic, cuestionado por la prensa de Nicaragua

Ante la insistencia de los medios de comunicación, el técnico serbio se dio a la tarea de explicar uno por uno el motivo de que no hayan hecho el viaje 10 elementos del primer equipo para este duelo de la Copa de Campeones de la Concacaf.



“Gignac está lesionado, operado. Javi Aquino, muchos minutos y nos queda mucho por recorrer, buscamos que jugador como Garza que ha rendido hoy juegue en su posición…Nahuel, cancha sintética, tuvimos problemas en el pasado. Escucho a mis médicos, tomo decisión que se quede y porque Tapia es nuestro portero”, apuntó.

En el caso del ‘Patón’, Juan Brunetta, Guido Pizarro, Javier Aquino, Joaquim Pereira y Fernando Gorriarán se decidió que no hicieran el viaje por precaución ante la fuerte carga de trabajo. Mientras que Paunovic mostró mayor molestia al explicar que elementos como Diego Reyes y André-Pierre Gignac ni siquiera están disponibles por lesiones de gravedad; ante el desconocimiento de algunos reporteros.

Lo que sigue para Tigres

Los Tigres deberán darle vuelta a la página muy pronto, ya que este sábado recibirán al Atlas en partido de la LIGA BBVA MX, correspondiente a la Jornada 6, en busca de seguir con el buen paso que llevan en el torneo Clausura 2025.

Para posteriormente preparar el partido de vuelta contra el Real Estelí que se llevará a cabo el miércoles 12 de febrero, ante el apoyo de la afición regiomontana en el ‘Volcán’.

