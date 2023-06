Veljko Paunović sigue devastado por la derrota de Chivas en la final del Clausura 2023

Chivas, como el resto de los equipos de la Liga BBVA MX, se mantiene en su etapa de pretemporada previo al torneo Apertura 2023. Bajo las órdenes de Veljko Paunović, la plantilla del conjunto rojiblanco busca la puesta a punto en el nuevo certamen en el futbol mexicano.

En una conferencia, durante la pretemporada, Veljko Paunović comentó como vivió la derrota en la final del Clausura 2023 ante Tigres y el entrenador europeo aseguró que desde ese día mantiene sus pensamientos en la derrota ante el conjunto felino, que hubiera significado el décimo tercer título de la Liga BBVA MX para el conjunto rojiblanco.

Resumen Chivas 2-3 Tigres | Liga BBVA MX | Final VUELTA Clausura 2023

Veljko Paunović sigue devastado por la final Chivas vs Tigres

“Para mí todos los días, después de la final (Chivas vs Tigres) del 28 de mayo han sido una tortura. Yo me torturaba personalmente en mis análisis, en mis evaluaciones, en las evaluaciones del partido, porque me sigo sintiendo responsable de la derrota. [...] Ha sido muy duro para mí y sigue siendo muy duro”, fueron las palabras del entrenador del conjunto rojiblanco en una conferencia de prensa durante la pretemporada.

Chivas se quedó cerca del décimo tercer título de Liga BBVA MX

En la final de vuelta ante Tigres, Chivas se adelantó en el marcador por dos goles de diferencia en la primera parte del encuentro; sin embargo, ante la presión de Los Felinos, no consiguieron mantener la ventaja y los dirigidos por Robert Dante Siboldi empataron el marcador y en el tiempo extra concretaron su octavo título de la Liga BBVA MX.

Con tan solo un semestre, el proyecto de Chivas, encabezado por Veljko Paunović y Fernando Hierro, alcanzó la final del torneo Clausura 2023 y se quedó cerca de romper la sequía sin título para El Rebaño Sagrado, que no es campeón de Liga BBVA MX desde el Clausura 2017.