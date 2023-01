Velma de Scooby-Doo como nunca antes vista en un spin-off

Velma fue presentada durante el evento de los Warner Bros Discovery Upfront, esta serie nos mostrará a una de las detectives paranormales más famosas como nunca antes vista, será lanzada en HBO Max y Mindy Kaling será quien le de vida a este personaje, podremos disfrutar de este spin-off este 12 de enero y contará con 10 capítulos.

Velma | Teaser oficial | Español subtitulado | HBO Max

¿De qué tratará Velma?

La serie nos va a situar en la vida de Velma mucho antes de que los investigadores de Scooby-Doo comenzarán a resolver misterios juntos, el spin-off se enfocara en una audiencia para adultos mostrándonos una parte más obscura y humorística.

A diferencias de la serie original aquí no desenmascarara monstruos si no que todo girar alrededor de un asesino en serie que busca eliminar a todos los chicos populares del pueblo.

¿Quién es Mindy Kaling?

Vera Mindy Chokalingam mejor conocida como Mindy Kaling es una actriz, comediante, escritora y productora, nacida el 24 de junio de 1979 en Cambridge, Massachusetts tienes papeles muy importante en diferentes películas aclamadas por la audiencia tales como:

-Virgen a los 40

-Night at the Museum: Battle of the Smithsonian

Estas serán las voces que representarán a cada uno de los personajes icónicos de la máquina del misterio:

Velma - Mindy Kaling

Norville aka mejor conocido como Shaggy – Sam Richardson

Daphne – Constance Wu

Fred – Glenn Howerton

Prepárate para un año renovado para muchas caricaturas y adaptaciones en el mundo geek, series como The Last Of Us ya están a la vuelta de la esquina, se parte de este universo y únete a la mejor comunidad gamer en Azteca Esports, además de disfrutar de las mejores partidas en los deportes electrónicos como League of Legends.