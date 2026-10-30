¡A VENCER LA BÁSCULA! Horario y canal para ver GRATIS el pesaje de Canelo Álvarez desde Arabia Saudita

Canelo Álvarez sube a la báscula este 3o de octubre para su pelea ante Christian Mbilli, ceremonia que podrás ver en EXCLUSIVA por Azteca Deportes en una transmisión especial desde ls 12:00 PM recibiendo una señal internacional desde Riad, capital de Arabia Saudita.

Canelo, peleador tapatío que enfrenta su combate 69 como profesional, tiene el primer gran reto este viernes, cuando tenga que subir a la báscula y detener su tonelaje en el límite de 168 libras, que es la división de los supermedianos; el campeón que desafía, Christian Mbilli deberá de cumplir con esa misma consigna, para no ser despojado de su corona, lo que sería un golpe brutal para el camerunés.

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Pero se pronostica que Canelo y Mbilli cumplirán con el reto, pues no se ha significado nunca en su carrera un problema y los dos son de lejos, profesionales en todo el significado de la palabra por lo que será para los protagonistas de la batalla, solo un protocolo a cumplir en Riad.

Lo que tienes que saber de la transmisión de la ceremonia de pesaje Canelo vs Mbilli del viernes 30 de octubre

El viernes se celebrará la ceremonia de pesaje de Canelo vs Mbilli, la cual podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuesta aplicación, totalmente gratis desde las 12:00 pm, lo que será el preámbulo de la batalla del sábado que promete emociones.

Algunas ocasiones, estos eventos en los que Canelo está ante su rival y la adrenalina corre por sus venas, suele tener momentos de tensión, por lo que se podría presentar en el escenario cuando estén frente a frente en el último face to face de cara al combate.

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¿Qué campeonato se disputa en el duelo Canelo vs Mbilli del 31 de octubre?

Saúl Canelo Álvarez, y Mbilli se medirán el 31 de octubre en The Venue, ubicada en Riad. En el duelo, el francés por nacionalización expone su corona de peso supermediano versión del Consejo Mundial de Boxeo.

Canelo quiere ese cetro que alguna vez ya fue suyo, por lo que esa riña por el cetro es por lo que ambos lanzarán sus mejores golpes para salir con la mano en alto.

Ceremonia de pesaje, tendrá a todos los mexicanos en acción en Riad, previo a la gran función de México vs El Mundo

La ceremonia de pesaje de Canelo ante Mbilli, también tendrá en escena a los otros ocho peleadores mexicanos quienes buscan del mismo modo dar el tonelaje.