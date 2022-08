La venta libre de cervezas en los estadios de México se acabaría

Todo parece indicar que la venta libre de cervezas como la hemos conocido en el futbol de la Liga MX cambiaría después de que termine el Apertura 2022. Actualmente, existe una iniciativa de ley para restringir la venta de esta bebida alcohólica en todos los recintos de México.

Esta posible nueva norma fue propuesta por la senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lilia Margarita Valdez Martínez, quien explicó que los demás integrantes de la Cámara Alta están de acuerdo en esta medida.

“Ya en el siguiente mes, comenzamos con el nuevo periodo ordinario. Vamos a tener un foro, donde se van a escuchar a todos los sectores a mediados de septiembre. No vamos a tener problema en su aprobación, porque los senadores saben que no es en contra de la industria cervecera. No es ése el afán, sino cuidar la salud”, declaró en entrevista para el diario AS.

El proyecto de ley aún no se ha concluido, pero se generará un debate previo con comentaristas, expertos en salud y actores deportivos.

El Olímpico Universitario de Pumas, un ejemplo a seguir

La senadora destacó que el estadio de los Pumas, el Olímpico Universtiario, es una buena referencia sobre esta medida.

“Aquí en México, hay un ejemplo que podemos seguir que es el de los Pumas. Después del medio tiempo ya no se vende cerveza de ningún tipo. Cerca de su estadio, no hay publicidad para que se consuma tal o cual bebida. En el beisbol, aquí en la Ciudad de México, después de la séptima entrada ya no se vende. Esto demuestra que puede estar regulada, controlada, para que no cause problemas violencia o accidentes viales”, apuntó la legisladora.

Por último, Lilia Margarita Valdez Martínez señaló que esto no sería exclusivo en México, ya que en otros países también han tomado estas medidas.

“No estamos descubriendo el hilo negro o que viendo algo que nunca haya sucedido. En Reino Unido, para poder detener y controlar a los hooligans, se prohibió la venta de alcohol en los estadios; en Argentina y Chile se hizo o se está haciendo lo mismo”, explicó.