Fecha y hora: calendario completo del Clásico Mundial de Beisbol 2026 y partidos confirmados de México

El Clásico Mundial de Beisbol, está a solo unos días de comenzar. El calendario indica que el miércoles 4 de marzo arranca este desafío mundial con 20 países sumando a las grandes estrellas del deporte en la sexta edición de este torneo.

El Clásico Mundial del 2026 tendrá la participación del equipo mexicano, que comandados por Benjamín Gil y con lo mejor que tiene a la mano enfrentarán a Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia en la primera fase buscando avanzar en esta competencia que se celebrará de manera paralela en cuatro sedes.

Estos cuatro puntos en los que los 20 equipos se enfrentarán en 4 grupos, son Tokyo, teniendo como escenario el mítico Tokyo Dome; Houston, teniendo como epicentro de la acción el Daikin Park; en Miami también habrá emociones en el Loandepot Park y finalmente en San Juan Puerto Rico, en el Hiram Bithorn Stadium de dicha ciudad.

Así se disputará el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Luego de la primera ronda, avanzarán los mejores dos mejores equipos de cada grupo, para protagonizar una etapa de Cuartos de Final, pero solo teniendo dos sedes, la de Miami y la de Houston, etapa que se competirá el 13 y 14 de marzo.

Posteriormente las 4 mejores novenas se encontrarán en las Semifinales, que se celebrarán el 15 y 16 de marzo en Miami.

Las dos mejores selecciones del Clásico Mundial de Beisbol se verán las caras en la Final en loandepot de Miami el 17 de marzo.

Todos los equipos que participan en el Clásico Mundial de Beisbiol

Estos son los 20 equipos representativos nacionales, que competirán en el Clásico Mundial de Beisbol. Además de su ubicación por grupos y el sitio en el que les toc ará competir.



Grupo A (San Juan, PR) Grupo B (Houston, TX) Grupo C (Tokio, JPN) Grupo D (Miami, FL) 🇵🇷 Puerto Rico 🇺🇸 Estados Unidos 🇯🇵 Japón 🇩🇴 Rep. Dominicana 🇨🇺 Cuba 🇲🇽 México 🇰🇷 Corea del Sur 🇻🇪 Venezuela 🇨🇦 Canadá 🇮🇹 Italia 🇦🇺 Australia 🇳🇱 Países Bajos 🇵🇦 Panamá 🇬🇧 Gran Bretaña 🇨🇿 Rep. Checa 🇮🇱 Israel 🇨🇴 Colombia 🇧🇷 Brasil 🇹🇼 China Taipéi 🇳🇮 Nicaragua

Este es el calendario oficial de México para el Clásico Mundial de Beisbol

Este es el calendario de la novena mexicana en la Ronda 1 del Clásico Mundial de Beisbol, en donde les toca competir en Houston en el Grupo B, considerado como uno de los más peligrosos del torneo.



Fecha Rival Estadio y hora Ciudad Viernes 6 de marzo Gran Bretaña Daikin Park 12:00 PM Houston, TX Domingo 8 de marzo Ganador del Clasificatorio* Daikin Park 6:00 PM Houston, TX Lunes 9 de marzo Estados Unidos Daikin Park 6:00 PM Houston, TX Miércoles 11 de marzo Italia Daikin Park 5:00 PM Houston, TX

