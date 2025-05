Ver GRATIS la transmisión del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs Al Ittihad de Karim Benzema en la Liga Saudí

¡Prepárate para un duelo épico! Este miércoles 7 de mayo, el Al-Nassr vs Al Ittihad promete emociones al máximo en la Liga Saudí. Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, dos leyendas del fútbol mundial, se enfrentan en un partido que paralizará a los aficionados mexicanos. Si quieres ver el partido Al-Nassr vs Al Ittihad, en TV Azteca Deportes te contamos cómo no perderte ni un segundo de esta batalla. Aquí tienes todos los detalles para disfrutar de este choque estelar.

¿Dónde gratis el partido Al-Nassr vs Al Ittihad?

Los fanáticos del fútbol en México están de suerte, ya que podrán ver el partido Al-Nassr vs Al Ittihad completamente gratis a través de la plataforma de Azteca Deportes. El partido se transmitirá este miércoles 7 de mayo a las 3:00 PM (hora del centro de México) por la página web y la app de Azteca Deporte s. No necesitas suscripción, solo una buena conexión a internet para disfrutar de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en acción desde el Estadio King Abdullah Sports City.



Dónde ver en vivo: Sitio web de Azteca Deportes

¿Cuántos goles llevan Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en la temporada 2025 de la Liga Saudí?

La lucha por el título de goleo está al rojo vivo. Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr, lidera la tabla con 23 goles en la actual temporada de la Liga Saudí, demostrando que a sus 40 años sigue siendo una máquina de anotar. Por su parte, Karim Benzema, referente del Al Ittihad, no se queda atrás con 18 tantos, consolidándose como uno de los delanteros más letales del torneo.

Además se levanta el morbo con el reencuentro de ambos goleadores, quienes compartieron momentos de gloria en el Real Madrid.

Este Al-Nassr vs Al Ittihad por aztecadeportes.com será clave para ver quién de estas dos leyendas suma más goles a su cuenta. Ambos cracks prometen un espectáculo lleno de calidad y definición.

Al-Nassr vs Al Ittihad: Un clásico que no te puedes perder

El Al-Nassr vs Al Ittihad no es solo un partido más; es un enfrentamiento entre dos equipos que pelean por la cima de la Liga Saudí. Al Ittihad, líder con 68 puntos, busca mantener su ventaja, mientras que Al-Nassr, en cuarto lugar con 60 puntos, quiere recortar distancias.

No dejes pasar la chance de disfrutar este encuentro. Sintoniza Azteca Deportes y vive la pasión del Al-Nassr vs Al Ittihad.