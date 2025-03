Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Querétaro de la Jornada 11 del Clausura 2025

Este viernes 7 de marzo del 2025, arranca la actividad de la jornada 11 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX con tres encuentros, los cuales son: Atlético de San Luis vs Juárez, Tigres vs Querétaro y Puebla vs Pumas.

Como ya es costumbre en el Viernes Botanero, podrás disfrutar de la actividad de la fecha totalmente EN VIVO y GRATIS. El juego encargado de iniciar con la actividad es el Tigres vs Querétaro que se jugará en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Volcán.

El encuentro tendrá la narración y el análisis de: Carlos Salgado, Luis García, Christian Martinoli y David Medrano.