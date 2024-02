¿Dónde ver EN VIVO y Gratis el Puebla vs Querétaro?

Este viernes 23 de febrero del 2024, empieza la actividad de la jornada ocho del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX con tres partidos. El primero es el de Puebla vs Querétaro que inicia en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México). Al terminar, juegan Necaxa vs Pachuca y Juárez vs Rayados.

Ver GRATIS PUEBLA VS QUERÉTARO AQUÍ

El fracaso del Toluca en el torneo de Concacaf | En Caliente

¿Dónde ver Puebla vs Querétaro?

El encuentro entre Puebla vs Querétaro lo podrás ver totalmente GRATIS y EN VIVO a través de las pantallas de Azteca Siete y en el sitio web y en la App de Azteca Deportes.

El partido tendrá el análisis y la narración de: Christian Martinoli, Francisco Chacón, David Medrano, Álvaro López Sordo y Ashley González.