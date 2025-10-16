Partidos de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras la pausa por Fecha FIFA
La Liga MX tiene su regreso a la actividad tras la pausa por la Fecha FIFA, con la jornada 13 y encaminándose al cierre del torneo Apertura 2025.
La Liga MX se reanuda este jueves 16 de octubre con la Jornada 13 del torneo Apertura 2025, todo esto tras la Fecha FIFA de octubre. La campaña se encamina a la recta final y los puntos que estén disponibles son vitales para entrar a la Liguilla o alcanzar zona de Play In.
Toluca, campeón del último torneo y líder general del torneo mexicano con 28 unidades está prácticamente afianzado a la fase final y su partido del sábado a las 5:00 PM en contra de Gallos Blancos de Querétaro que podrás ver por Azteca Siete, es una oportunidad para mantenerse en la cima ante el acecho de América y Rayados de Monterrey.
Todo arranca con el Viernes Botanero en donde a través de Azteca Siete podrás disfrutar del Tigres en contra de Rayos del Necaxa , un juego que se pronóstica intenso en el Volcán Universitario, a las 9:00 PM
La agenda de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX
Puebla vs Tijuana | viernes 17 de octubre 7:00 PM
San Luis vs Atlas | viernes 17 de octubre 9:00 PM
Tigres vs Necaxa | viernes 17 de octubre 9:00 PM
Juárez vs Pachuca | sábado 18 de octubre 5:00 PM
Santos vs León | sábado 18 de octubre 5:00 PM
Toluca vs Querétaro | sábado 18 de octubre 5:00 PM
Monterrey vs Pumas | sábado 18 de octubre 7:00 PM
Chivas vs Mazatlán | sábado 18 de octubre 7:07 PM
Cruz Azul vs América | sábado 18 de octubre 9:05 PM
La tabla general del Apertura 2025 antes de la Jornada 13 de la Liga MX
- Toluca – 28 pts
- América – 27 pts
- Monterrey – 26 pts
- Cruz Azul – 25 pts
- Tigres – 23 pts
- Tijuana – 20 pts
- Pachuca – 20 pts
- Juárez – 18 pts
- Chivas – 17 pts
- Pumas – 13 pts
- Atlas – 13 pts
- León – 12 pts
- Mazatlán – 11 pts
- Querétaro – 11 pts
- San Luis – 10 pts
- Santos – 10 pts
- Necaxa – 9 pts
- Puebla – 5 pts