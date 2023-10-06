Ver gratis Al-Ittihad vs Al-Ahli EN VIVO | Liga Saudí

Arranca una nueva jornada en la liga saudí y este viernes 6 de octubre, habrá un duelo digno de Premier League o cualquier torneo europeo. El Al-Ittihad de Karim Benzema se medirá al Al-Ahli de Roberto Firmino.

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Dos equipos plagados de estrellas y que fueron de los que más invirtieron en el pasado mercado de fichajes, se enfrentarán en lo que promete ser un partidazo.

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¿Dónde ver EN VIVO Al-Ittihad vs Al-Ahli?

El choque entre Al-Ittihad y Al-Ahil lo podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes, en el sitio y la App, además de Azteca Deportes Network a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.