Ve GRATIS y EN VIVO el Al-Nassr vs Ettifaq | Liga Profesional Saudí

Este viernes 22 de diciembre de 2023, continúa la actividad de la Liga Profesional Saudí. Se disputa la jornada 18 y el partido más llamativo es el del Al-Nassr vs Al-Ettifaq. El encuentro se va a disputar en el Estadio AL-AWWAL PARK en punto de las nueve de la mañana (tiempo del centro de México).

El conjunto de Cristiano Ronaldo llega en el segundo lugar de la tabla con 37 puntos conseguidos, mientras que el Al-Ettifaq llega con 24 puntos conseguidos tras ganar seis juegos, empatar seis partidos y perder cinco encuentros.

¿Quién es Fernando Gago, nuevo DT de Chivas? | En Caliente

Te puede interesar: La caída de la Selección Mexicana en el ranking FIFA tras perder vs Colombia

¿Dónde ver el Al-Nassr vs Ettifaq EN VIVO y GRATIS?

El partido del Al-Nassr vs Ettifaq lo podrás ver totalmente EN VIVO y Gratis a través de la página web y de la app de TV Azteca Deportes en punto de las 9 de la mañana (tiempo del centro de México).

Resumen: América 3-0 Tigres | Final de vuelta | Apertura 2023

Te puede interesar: Alexis Vega recibe 'mala noticia' con la llegada de Fernando Gago a Chivas