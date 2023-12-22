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Ve GRATIS y EN VIVO el Al-Nassr vs Ettifaq | Liga Profesional Saudí

Este viernes 22 de diciembre de 2023, continua la actividad de la jornada 18 de la Liga Profesional Saudí con el partido del Al-Nassr vs Ettifaq

Cristiano Ronaldo con Al Nassr
|REUTERS

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 22 de diciembre de 2023, continúa la actividad de la Liga Profesional Saudí. Se disputa la jornada 18 y el partido más llamativo es el del Al-Nassr vs Al-Ettifaq. El encuentro se va a disputar en el Estadio AL-AWWAL PARK en punto de las nueve de la mañana (tiempo del centro de México).

El conjunto de Cristiano Ronaldo llega en el segundo lugar de la tabla con 37 puntos conseguidos, mientras que el Al-Ettifaq llega con 24 puntos conseguidos tras ganar seis juegos, empatar seis partidos y perder cinco encuentros.

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¿Dónde ver el Al-Nassr vs Ettifaq EN VIVO y GRATIS?

El partido del Al-Nassr vs Ettifaq lo podrás ver totalmente EN VIVO y Gratis a través de la página web y de la app de TV Azteca Deportes en punto de las 9 de la mañana (tiempo del centro de México).

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