Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Al Orabah vs Al Nassr de la Liga Saudí

Este viernes 28 de febrero del 2025, arranca la actividad de la fecha 23 de la Liga Saudí con tres encuentros, los cuales son: Al Orobah vs Al Nassr, Al Hilal vs Al Ahli y Al Shabab vs Dhamk.

Uno de los encuentros llamativos es el Al Orobah vs Al Nassr por la presencia de Cristiano Ronaldo y su equipo necesita llevarse los tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

El Al Nassr llega en el tercer lugar de la tabla con 47 puntos conseguidos, se ubica a 9 puntos del primer lugar. Por otra parte, el Al Orobah se entra en el lugar 13 con 23 puntos conseguidos.

Te puede interesar: VER EN VIVO Y GRATIS EL AL OROBAH VS AL NASSR AQUÍ

El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por la app y el sitio web de TV Azteca Deportes.