Ver Gratis Celaya vs Leones Negros | Liga BBVA Expansión MX
El cotejo de vuelta de la Liga BBVA Expansión MX entre los Toros de Celaya y los Leones Negros se vivirá por las pantallas digitales de TV Azteca Deportes
La vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, está en las pantallas de FUT Azteca, con el duelo entre Celaya y Leones Negros en el Estadio Miguel Alemán Valdés.
En el cotejo de ida, prácticamente se podría firmar que los Toros de Paco Ramírez sellaron su pase a las semifinales del certamen, pues golearon al cuadro melenudo 3-0 en el estadio Jalisco.
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¿Qué necesita Leones Negros para avanzar a Semifinales?
Leones Negros necesita un auténtico juego perfecto, para avanzar a la siguiente ronda, ya que necesita ganar por más de cuatro goles y que Celaya no encaje, el empate a tres goles en el global le da el pase a los visitantes, pues fueron líderes en el torneo.