Ver Gratis Celaya vs Leones Negros | Liga BBVA Expansión MX

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El cotejo de vuelta de la Liga BBVA Expansión MX entre los Toros de Celaya y los Leones Negros se vivirá por las pantallas digitales de TV Azteca Deportes

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Escrito por: Salvador Hernández

La vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, está en las pantallas de FUT Azteca, con el duelo entre Celaya y Leones Negros en el Estadio Miguel Alemán Valdés.

En el cotejo de ida, prácticamente se podría firmar que los Toros de Paco Ramírez sellaron su pase a las semifinales del certamen, pues golearon al cuadro melenudo 3-0 en el estadio Jalisco.

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¿Qué necesita Leones Negros para avanzar a Semifinales?

Leones Negros necesita un auténtico juego perfecto, para avanzar a la siguiente ronda, ya que necesita ganar por más de cuatro goles y que Celaya no encaje, el empate a tres goles en el global le da el pase a los visitantes, pues fueron líderes en el torneo.

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