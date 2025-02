Así puedes ver GRATIS y EN VIVO Tigres vs Juárez jornada 9 Clausura 2025 hoy martes 25 de febrero de 2025

Este martes 25 de febrero del 2025, continúa la actividad de la Jornada 9 de la Liga BBVA MX y los encuentros que se disputan son: Tigres vs Juárez, Mazatlán vs Monterrey y Tijuana vs Pumas.

El encuentro que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS es el de Tigres vs Juárez correspondiente a la Jornada 9, lo podrás ver por el canal de Azteca Siete, en el sitio y app de la página de TV Azteca Deportes. El partido se jugará en el Estadio Volcán en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

El juego tendrá la narración y el análisis de: Christian Martinoli, Zague, Francisco Chacón y Carlos Salgado.