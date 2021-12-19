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Ver gratis EN VIVO la final Atlante vs Tampico Madero

Llegó el día decisivo en la Liga BBVA Expansión MX. Se jugará la final Atlante vs Tampico Madero y acá te decimos cómo verla en vivo

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Escrito por: Azteca Deportes

La final de la Liga BBVA Expansión MX, Atlante vs Tampico Madero se jugará este sábado 18 de diciembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México y acá te decimos cómo verla totamente gratis.

Este es el calendario oficial del Torneo Grita México Clausura 2022

SIGUE EL PARTIDO EN VIVO AQUÍ

Luego de un intenso partido de ida que terminó empatado sin goles, Atlante y Tampico Madero definirám al campeón de la Liga BBVA Expansión MX en el Estadio Ciudad de los Deportes. Será el primer monarca del año futbolístico.

¿Dónde ver en vivo la final de la Liga de Expansión?

El encuentro entre Atlante y la Jaiba Brava lo podrás ver por las plataformas digitales de Azteca. Es decir, el sitio y la APP.

Te podría interesar: ¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO Atlante vs Tampico Madero?

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