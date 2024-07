Ver GRATIS en TV Azteca Puebla vs León EN VIVO | Jornada 3 del Apertura 2024 TV Azteca

Este martes 16 de julio del 2024, comienza la actividad de la jornada 3 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los partidos que se disputan; Querétaro vs Chivas, Atlas vs Santos, Pachuca vs Atlético San Luis, Puebla vs León, Cruz Azul vs Tijuana, Juárez vs Pumas, Necaxa vs Monterrey, Toluca vs Mazatlán y Tigres vs América.

Así puedes ver en vivo y gratis Puebla vs León

El partido de Puebla vs León arranca en punto de las 21 horas tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio Cuauhtémoc.

El partido de Puebla vs León lo podrás ver totalmente en vivo y gratis a través de Azteca Siete, en la app y sitio web de Azteca Deportes. En la narración y en el análisis estará Antonio Rosique, Carlos “Warrior” Guerrero, Jesus Joel Fuentes, Alvaro López Sordo y Mauricio Gutiérrez.

