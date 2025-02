Así puedes ver EN VIVO y GRATIS Juárez vs Monterrey Clausura 2025

Este sábado 8 de febrero del 2025, continúa la actividad de la Jornada 6 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Se disputan cuatro partidos, los cuales son: Tigres vs Atlas, León vs Toluca, Juárez vs Monterrey y Cruz Azul vs Pachuca.

El encuentro entre Juárez vs Rayados, se disputará en punto de las 21 horas tiempo del centro de México y se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes.

Tendrá la narración y el análisis de Carlos “Warrior” Guerrero, Francisco Chacón, Jorge Campos, Jesus Joel Fuentes y Omar Villarreal.

Te puede interesar: Juárez FC confirmó nuevo refuerzo para el Clausura 2025