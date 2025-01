Ver EN VIVO y GRATIS Juárez vs Cruz Azul jornada 2 Clausura 2025

Este sábado 18 de enero del 2025, continúa la actividad de la jornada 2 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Se disputan tres encuentros, los cuales son: Juárez vs Cruz Azul, Toluca vs Monterrey de Rayados y Atlas vs León.

Gol de Dieter Villalpando: Mazatlán 0-1 FC Juárez | Jornada 1 del Clausura 2025

¿Dónde y cómo ver el Juárez vs Cruz Azul?

El encuentro de Juárez vs Cruz Azul se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 17:00 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver y disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal Azteca Siete.

Además de la transmisión por Azteca Siete, lo podrás ver por la la app y sitio web de Azteca Deportes. Contará con el análisis y la narración de: Christian Martinoli, Luis Garcia, Zague y Alvaro López Sordo.