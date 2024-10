Así puedes ver EN VIVO y GRATIS Mazatlán vs Tigres por TV Azteca

Este martes 22 de octubre del 2024, arranca la actividad de la jornada 13 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los partidos que se disputan hoy son: Santos vs Pachuca, Chivas vs Necaxa, Mazatlán vs Tigres y Toluca vs Puebla.

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS Mazatlán vs Tigres

El encuentro de la jornada que podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca es el de Mazatlán vs Tigres en punto de las 21 horas tiempo del centro de México el martes 22 de octubre.

El juego será en el Estadio El Encanto y lo podrás ver por AZTECA 7, SITIO, APP Y YOUTUBE de Azteca Deportes. Tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague, Omar Villarreal y Carlos Salgado.