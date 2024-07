Así puedes ver EN VIVO y GRATIS Mazatlán vs Atlético de San Luis | TV Azteca

Este viernes 12 de julio del 2024, arranca la actividad de la jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Son cuatro partidos los que tendremos hoy, entre los que se encuentra: América vs Querétaro, Mazatlán vs Atlético de San Luis, Tijuana vs Chivas y Atlas vs Tigres.

Uno de los juegos llamativos y que podrás ver totalmente en vivo y gratis es el de Mazatlán vs Atlético de San Luis. El cual comienza en punto de las 21 horas tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio El Encanto.

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS Mazatlán vs Atlético de San Luis

El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes. El partido contará contará con el análisis y la narración de: Antonio Rosique, Zague, Carlos “Warrior” Guerrero, Francisco Chacón, Alvaro López Sordo y Carlos Salgado.

