Ver EN VIVO y GRATIS Philadelphia Union vs Mazatlán | Leagues Cup 2024

Este sábado 17 de agosto del 2024, comienza la actividad de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2024. Los partidos que se van a disputar son: Colombia Crew vs New York City, Philadelphia Union vs Mazatlán, Seattle Sounders vs Los Angeles y América vs Colorado Rapids.

Uno de los partidos que podrás ver totalmente en vivo y gratis es el de Philadelphia Union vs Mazatlán. Juego que se va a disputar en punto de las 17:30 horas tiempo del centro de México.

Así puedes ver Philadelphia Union vs Mazatlán

El partido de Philadelphia Union vs Mazatlán, lo podrás ver en vivo y gratis a través de Azteca Deportes con el análisis y la narración de Carlos Warrior Guerrero, Luis Garcia, Álvaro López Sordo y David Medrano

