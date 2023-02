Ver gratis el Super Bowl LVII EN VIVO | Philadelphia vs Kansas City

El Super Bowl LVII enfrenta a Philadelphia contra Kansas City en la cancha del State Farm Stadium. Con sede en Glendale, Arizona, el encuentro que define al Campeón de la NFL se disputa este domingo 12 de febrero en punto de las 17:00 horas, tiempo del Centro de México.

VER EN VIVO SUPER BOWL LVII | PHILADELPHIA VS KANSAS CITY

Línea de anotación | Los pronósticos del Super Tazón 57

¿Dónde ver el Super Bowl LVII?

El juego entre Eagles y Chiefs lo puedes disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes. Mediante las pantallas de Azteca 7, redes sociales, sitio y App Oficial de Azteca Deportes, puedes ver en vivo y totalmente gratis el Super Bowl LVII para conocer al equipo que va a levantar el Vince Lombardi.

Durante el medio tiempo del Super Bowl, Rihanna es la encargada de ponerle ritmo al show. Sin conocer detalles de otros artistas invitados, la cantante podría interpretar temas como Love The Way You Lie, Stay, Live Your Life, We Found Love, Umbrella, Break It Off, entre otros.

Durante el encuentro por TV Azteca Deportes, vas a estar acompañado por Enrique Garay, Inés Sainz, Pablo de Rubens, Joaquín ‘Coach’ Castillo, Lalo Ruiz y Andrea Sola, quienes te van a llevar la mejor transmisión del duelo de Philadelphia ante Kansas City.

El equipo de los Eagles, busca su segundo anillo, pues el único campeonato que tienen es el que ganaron en 2018 frente a los Patriots. Por su parte, los Chiefs de Andy Reid van en busca de su tercer Super Bowl. El primero lo consiguieron en 1970 ante los Green Bay Packers y el segundo ante San Francisco 49ers en 2020.

