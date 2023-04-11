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Fútbol

Sorteo Copa Oro 2023: Horario, cómo y dónde ver EN VIVO

Se jugará una edición más de la Copa Oro , Estados Unidos buscará defender su título; primer gran escenario para Diego Cocca al frente de la Selección Mexicana

Selección Mexicana en la Nations League.jfif

Escrito por: Jorge Zamora

Regresa la Copa Oro, el máximo campeonato a nivel selecciones de la Concacaf yel caribe, la Selección Mexicana buscará quitarle la corona a Estados Unidos, en lo que será el primer torneo internacional para Diego Cocca dentro de su gestión al frente del equipo. El estratega está obligado a dar resultados desde el inicio, por lo que su participación será delicada.

El compromiso de Diego Cocca con los aficionados mexicanos

Ver Transmisión del Sorteo de la Copa Oro 2023 EN VIVO aquí

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Oro 2023?

El sorteo de la Copa Oro 2023 se llevará a cabo el próximo viernes 14 de abril; La Selección Mexicana será cabeza de serie junto a Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. El evento tendrá lugar en el SoFi Stadium de la ciudad de California, el equipo de Diego Cocca conocerá a sus rivales de grupo a los que deberá superar de buena manera para no dejar dudas en su proceso mundialista con miras a 2026.

Chucky Lozano celebra su gol con la Selección Mexicana
|Getty Images

¿Dónde ver en vivo?

Toda la cobertura del Sorteo de la Copa Oro en vivo la podrás disfrutar por la Azteca Deportes digital, así como la aplicación de la misma. Los detalles y más en las diversas cuentas de redes sociales. Mientras que en la televisión, podrás seguir el evento por Fox Sports, TUDN, Televisa, ViX, ESPN y Star+ respectivamente.

El sorteo de la Copa Oro comenzará a partir de las 12:00 pm PT/hora local (3:00 pm ET) e incluirá la participación del presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, también contará con los diversos directores técnicos de las selecciones así como importantes invitados que se darán cita para engalanar la ceremonia.

Ares de Parga y Jaime Ordiales en la presentación de Diego Cocca con Selección Mexicana
|Getty Images

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La edición 17 de la Copa Oro se llevará a acabo del 16 de junio al 16 de julio de 2023. Tiempo en el que las selecciones buscarán quedarse con el trofeo en la Final que será disputada en el SoFi Stadium de California; el domingo 16 de julio, coronará a la mejor selección de la Concacaf.

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