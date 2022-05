Vera y García reviven el último título de los Pumas en CONCACAF

33 años después de levantar su último trofeo continental, los Pumas están, nuevamente, en la contienda por el cetro de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Esto ha provocado que muchos en el entorno auriazul desempolven el recuerdo de las viejas glorias que los llevaron a la grandeza.

Aquella escuadra contaba, únicamente, con un extranjero entre sus filas: Juan Carlos Vera. Tres décadas más tarde, el exmediapunta rememora la final en la que le pasaron por encima al equipo cubano, Pinar del Río, con global de 4-2 y un doblete en su cuenta.

“Tuve la suerte de estar en ese equipo, de hacer buenos goles. La final la empezamos en Cuba, donde empatamos a uno con un golazo mío. Me acuerdo muy bien, que la metí al ángulo. Empatamos a uno, vinimos a la Ciudad de México a jugar y se logró ese campeonato”, recordó el chileno, en entrevista con Azteca Deportes.

El Doctor García también estuvo presente

Otro de los que formó parte de ese conjunto monarca en la zona fue Luis García, actual analista de esta televisora y cuyo testimonio va más allá de lo que sucedió dentro de la terreno de juego.

“Lo que más recuerdo es que llegamos a Cuba con tres o cuatro días de anticipación y fuimos al ‘Copacabana’, vimos un baile maravilloso, una presentación increíble al aire libre de todo el folclor y el baile cubano; esa fue la parte que más me impresionó y me llamó la atención”, relató.

El ‘Doctor’ echó un breve vistazo al pasado para describir al plantel que obtuvo la tercera corona internacional para la causa universitaria.

“Era un equipo con mística, muy joven y muy bien organizado, con grandísimos conceptos de competencia, una grandísima generosidad y solidaridad, éramos un equipo plagado de futbolistas jóvenes muy bien encaminados y encausados por futbolistas extranjeros que eran los mejores del país”, testificó.

Desde su natal, Chile, Vera —uno de los foráneos referidos— compartió su punto de vista sobre este tema.

“Gracias a Dios, me encontré con chicos que querían ser jugadores conocidos, estar en la historia del futbol mexicano, tener posibilidad de ir a la Selección y eso se dio para convertirse en un gran equipo”, señaló.

Juan Carlos Vera sobre Luis García y Jorge Campos

Entre los ejemplos citados por quien portara la casaca ‘1' de los del Pedregal, destacaron anécdotas sobre dos juveniles que, con el tiempo, se consagraron como estandartes de la institución: Luis García y Jorge Campos.

“Muchos jugadores jóvenes venían creciendo, como Luis García, que salió campeón goleador. Yo se lo dije a principios de año, antes de que empezara el torneo, fui invitado por Luis a su casa y conocí a su padre, a su hermana y a su mamá, comimos un asado y el papá y yo estuvimos conversando, me ha visto jugar y me dijo: ‘tengo mucha confianza de que, este año, Luis va a hacer muchos goles’. Yo le dije: ‘No se preocupe, que este año va a ser goleador'.

“Jorge Campos también se acercó mucho a mí. El papá, 'Ñoño’, siempre le decía: ‘acércate con Juan, hazle caso a lo que te diga’ y eso a Jorge le sirvió. Vivió mucho tiempo conmigo, con mi familia en ese entonces, porque vivía en mi casa, a mis hijos los quería como hermanos y también se lo creyó cuando yo le decía que era un jugador importante, porque fue un jugador muy conocido”, contó el sudamericano.

El “Brody” Jorge Campos y el “Doctor” Luis García, referentes históricos de los Pumas.

Hoy, los Pumas están en la antesala de contender por otro campeonato de la CONCACAF y, desde la perspectiva de García Postigo, sus probabilidades pueden aumentar basado en las similitudes que existen con la plantilla de 1989, sin dejar de guardar las proporciones entre pasado y presente.

“Este equipo universitario ha rescatado esta mística, esta raza y esta estirpe. Yo creo que ese equipo de los ochentas medios, y después de los noventas, tenía mucho más calidad, había muchos mexicanos, puntualmente, en Selección Nacional, menores y mayores. Ese grupo de jugadores que estuvimos hace muchísimos años en esa final, yo era el de menor nivel, eran tipos mexicanos muy importantes y, hoy, me parece que, en esa parte del futbolista que ha salido de la cantera universitaria, no hay tanto en cuanto a calidad ni en cuanto a cantidad”, reflexionó.

Un vínculo entre los auriazules de 1989 y los del 2022 es Miguel Mejía Barón, entonces director técnico del primer equipo y actualmente vicepresidente deportivo del club.

“Miguel es un tipo de futbol, que conoce perfectamente las entrañas de la Universidad Nacional, que siempre creyó en el joven, un formador natural, un tipo muy cercano, muy empático y muy efectivo, que manejaba el respeto y la cercanía con una categoría realmente increíble. Tiene una grandísima capacidad para elegir sus grupos de trabajo, así que está clarísimo que la influencia de Miguel, con 200 años más que en esa época, automáticamente ayudó a los jugadores y al cuerpo técnico (de Andrés Lillini)”, consideró Luis, quien fuera uno de sus más grandes discípulos.

El pronóstico de Luis García para la final de la CONCACAF

Quien fuera el ‘Niño Artillero’ deja un mesurado augurio para la entidad que lo vio nacer como futbolista.

“Cuando tú accedes a una final a ida y vuelta, tienes grandes posibilidades de ser campeón, de eso no existe ni la menor duda. Es un equipo bravo el de Seattle Sounders, van a cerrar en Estados Unidos, pero, cuando estás en una final, sin lugar a dudas tienes grandes chances de ganar”, sentenció.

