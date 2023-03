La verdad sobre el regreso a las canchas de Alexis Vega con Chivas

El Rebaño Sagrado tiene 4 victorias consecutivas, y con 21 puntos, se ubica en el tercer lugar de la tabla general tras las primeras 10 jornadas de la Liga MX. Los ‘chivahermanos’ comenzaron a emocionarse más con una fotografía que subió Alexis Vega a redes sociales.

El delantero del Rebaño Sagrado, quien fue operado de la rodilla derecha el pasado 18 de enero, posteó una imagen donde aparece él junto con Víctor ‘Pocho’ Guzmán y el mensaje “Disfruten banda”. De inmediato comenzaron a rondar las especulaciones sobre cuándo podría volver Vega a jugar con Chivas.

Resumen: Chivas 3-1 Pumas | Jornada 11 | Liga BBVA MX

Te puede interesar:Jugador de Chivas calienta el Clásico Nacional contra América del Clausura 2023

Esto sabemos de la vuelta de Alexis Vega

La realidad es que Alexis marcha en los tiempos adecuados que pronosticó el cuerpo médico del Guadalajara. La lesión ocurrió en la jornada 2 en la visita rojiblanca a San Luis. Vega se lastimó solo en una conducción y los estudios arrojaron un problema de menisco que fue reparado vía cirugía. En ese momento el tiempo de recuperación se estimó entre 6 y 8 semanas.

De acuerdo con fuentes consultadas por Azteca Deportes, Alexis Vega, ya regresó a los entrenamientos con el plantel rojiblanco de forma reducida, todavía no hace todos los ejercicios con balón y no ha hecho futbol con sus compañeros. Para el partido contra Puebla de este viernes en el Estadio Cuauhtémoc no estará disponible, y su participación en el Clásico Nacional contra América del 18 de marzo está en duda.

Te puede interesar: Pocho Guzmán ‘hace olvidar’ a Alexis Vega en Chivas

La fecha más real para que Alexis Vega vuelva a disputar un partido de Liga MX con Chivas es el 1 de abril en la cancha de Jalisco contra los rojinegros del Atlas en el Clásico Tapatío. Los médicos de la escuadra de Veljko Paunovic consideran que la pausa por Fecha FIFA que hay entre los clásicos, le servirán muy bien a Vega para estar al 100 por ciento.