¡El gran desafío! Vicente Sánchez a punto de romper un récord histórico en Cruz Azul

El futuro de Vicente Sánchez en Cruz Azul está ligado a lo que suceda en la Liguilla del Clausura 2025. Después de un exitoso paso por la Concachampions 2025, el entrenador uruguayo se enfrenta al desafío más grande de su carrera: ganar el campeonato de la Liga MX y, con ello, asegurarse su lugar como líder de La Máquina para la próxima temporada.

Pero no solo su futuro está en juego. Además, tiene la oportunidad de romper un récord histórico que ha sido sinónimo de éxito para el club: la marca de 16 partidos sin derrota que actualmente posee Juan Reynoso. Sánchez está a solo cuatro encuentros de superar esa marca, y la meta está al alcance si Cruz Azul llega a la final del torneo. La presión es alta, pero también lo es la motivación para seguir escribiendo su nombre en los libros de historia del club.

La fórmula ganadora de Vicente Sánchez

Desde que asumió el cargo de entrenador, Vicente Sánchez ha encontrado la manera de equilibrar solidez defensiva con un juego ofensivo efectivo, convirtiendo a Cruz Azul en un equipo temido por su capacidad de lucha. A pesar de las dificultades que siempre presenta la Liguilla, su habilidad para afrontar los momentos clave de la temporada ha sido destacada, y la afición no duda en que, con su experiencia, el equipo tiene lo necesario para pelear por el título.

Sin embargo, el verdadero reto está en superar a León en los cuartos de final. La ventaja de su sólida defensa y el hambre de sus jugadores, que nunca se rinden, podría ser la clave para alcanzar la final y, si todo sale bien, romper el récord de Reynoso.

La incertidumbre en el futuro de Vicente Sánchez

A pesar de los logros obtenidos hasta ahora, el futuro de Vicente Sánchez no está asegurado. Los rumores sobre posibles sustitutos para el cargo no se han hecho esperar, con nombres como Diego Milito, quien se acerca a Boca Juniors, o Guillermo Almada, quien ha sido vinculado a Chivas. Esto ha dejado al director deportivo Iván Alonso sin muchas opciones viables si no se renueva a Sánchez, lo que hace que el técnico uruguayo se juegue mucho más que solo un campeonato.