La inesperada respuesta de Vicente Sánchez a los rumores sobre su futuro

El estadio Ciudad Universitaria fue testigo de una histórica noche para Cruz Azul . Después de 11 años de espera, el equipo cementero levantó su Concachampions al golear a Vancouver Whitecaps 5-0. Con goles de Ignacio Rivero, Lorenzo Faravelli, Mateusz Bogusz, y dos de Ángel Sepúlveda, el equipo de Vicente Sánchez hizo delirar a su afición y selló su regreso a la gloria internacional.

Sin embargo, mientras la afición festejaba, una nube de incertidumbre se cernía sobre el futuro de Vicente Sánchez. En los días previos, los rumores apuntaban a que la final podría ser su último partido al mando de Cruz Azul. Algunos cercanos a la institución afirmaban que el técnico uruguayo dejaría la dirección técnica, lo que provocó una oleada de especulaciones en los medios y redes sociales.

La reacción de Vicente Sánchez

Cuando la pregunta sobre su futuro fue inevitable, el técnico de Cruz Azul no dudó en responder con seguridad y claridad. “Los números hablan por sí solos. 22 partidos ganados, 7 empatados, solo dos derrotas. Habría que revisar la historia para ver cuántas veces ha sucedido esto”, comentó con orgullo, haciendo alarde de un balance impresionante al frente del equipo.

Vicente Sánchez dejó claro que prefiere no centrarse en especulaciones. “No me gusta hablar del futuro, hablo del presente. Estoy muy feliz, somos campeones y dejamos a Cruz Azul en lo más alto internacionalmente”, aseguró con firmeza, sentenciando que su enfoque está en disfrutar del título obtenido y no en lo que pueda suceder en los próximos días.

¿Se va o se queda?

Aunque Sánchez optó por no dar demasiados detalles sobre su futuro, algunas voces apuntaron a que Cruz Azul podría ofrecerle un puesto dentro de la institución, quizás en el área de fuerzas básicas. Sin embargo, tal como se mencionó, con la Concachampions en su haber, el futuro de Sánchez podría tener alternativas más atractivas fuera de la institución, especialmente considerando su exitoso paso por La Máquina.