Vicente Sánchez revela lo que implica ser DT de Cruz Azul

Vicente Sánchez tiene un invicto de 5 juegos desde que tomó las riendas del banquillo de la máquina. El estratega de Cruz Azul expresó lo que ha sido ser DT del cuadro cementero tras la partido de Martín Anselmi.

“Las decisiones que tomo las tomo en beneficio del grupo, si son grupales y en equipo, a veces individualmente no son las mejores, pero así es el futbol. Son 22 en un plantel y juegan 11, siempre las tomo de esa manera”, dijo el técnico de la máquina.

La Máquina quiere sumar un trofeo más a su vitrina

Por otra parte, se refirió al duelo que tendrá el equipo celeste ante el Real Hope por la Concachampions. Cruz Azul es el segundo equipo más ganador del certamen con 6 trofeos.



“Cruz Azul tiene una historia, tiene seis títulos en este torneo. Lo afrontamos con la seriedad que nos impulsa el club a enfrentarlo. No es fácil sacar buenos resultados en un torneo internacional, así que estamos muy contentos por la ventaja de llegar a casa. Lo vamos a enfrentar con la seriedad que se merece”, expresó Sánchez.

Vicente puso en valor a la Liga BBVA MX

El estratega se animó a hablar sobre la llegada de una figura como Sergio Ramos al balompié azteca.

“Demuestra que la Liga Mexicana es una de las mejores en el mundo, es muy enriquecedor, si toman la decisión de venir es porque saben que es una de las ligas más competitivas a nivel mundial. Muy feliz de que estén, eso enriquece la Liga”, sentenció.

Sánchez le dará oportunidad en el arco como titular a Andrés Gudiño.

“Es importante tener actividad y jugar, estoy feliz y agradecido, hay que hacerlo con el profesionalismo que merece y respetando los colores de este club. Siempre hay favoritos, eso es cierto, al final en todos los partidos hay un equipo favorito a ganar, pero es un partido de once contra once. Es nada más no entrar en excesos de confianza y enfrentar el partido de la mejor manera” , dijo el portero de la máquina.



