De ganar una fortuna en Chivas, a el modesto sueldo que ganará Macías en Pumas

José Juan Macías está de regreso en la Liga MX, pero no lo hace como estrella consagrada, sino como un jugador que busca redención. El delantero mexicano fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de los Pumas de la UNAM para el Apertura 2025, y aunque su llegada ha generado expectativa, lo que más ha llamado la atención es el salario que percibirá en esta nueva etapa.

¿Cuánto ganaráJosé Juan Macías con Pumas?

De acuerdo con información publicada por diversos medios deportivos, Macías aceptó un contrato con un ingreso mensual que oscila entre los 22 mil y 70 mil pesos, una cifra muy por debajo de lo que llegó a ganar en Chivas, donde su sueldo superaba el millón de pesos mensuales. La directiva universitaria decidió ofrecerle un esquema salarial similar al de un canterano, reflejando tanto la cautela por sus antecedentes de lesiones como la apuesta por su recuperación deportiva.

El contrato inicial es por seis meses, con opción a renovación si el delantero cumple con ciertos objetivos, como minutos jugados y rendimiento en cancha. Además, el acuerdo incluye cláusulas especiales que permiten rescindir el vínculo en caso de una recaída física, así como bonos por productividad, goles y partidos ganados, que podrían elevar su ingreso si logra destacar.

Este gesto de JJ Macías, al aceptar un salario modesto, ha sido interpretado como una muestra de compromiso y humildad. El atacante de 25 años busca relanzar su carrera tras años marcados por lesiones y falta de continuidad, tanto en Chivas como en su breve paso por Santos Laguna. En sus primeras declaraciones como jugador universitario, aseguró estar en su mejor forma física y consideró esta oportunidad como “un nuevo debut”.

¿Con quién disputará el puesto JJ Macías?

La competencia en el ataque felino será intensa, con nombres como Guillermo Martínez y Alan Medina en la plantilla, pero Macías confía en recuperar el nivel que lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano.

Para Pumas , el fichaje representa una apuesta de bajo riesgo y alto potencial. Para Macías, es la oportunidad de demostrar que el talento sigue intacto, aunque el salario ya no sea el mismo.

