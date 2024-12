¡Última hora! La sensible baja de Rayados vs Atlético de San Luis para el partido de vuelta de las Semifinales

Este sábado 6 de diciembre del 2024, se disputa la semifinal de vuelta entre Rayados vs Atlético de San Luis en punto de las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio BBVA. Y previó al encuentro, se confirmó una sensible baja para el equipo local.

Martin Demichelis no podrá contar con Víctor Guzmán en la zona baja por una molestia muscular. Situación por la que no fue ni siquiera convocado, por lo que no estará en la banca del equipo.

Una baja sensible para el equipo que se dio a conocer hasta que anunciaron la alineación del club.

El Toro Guzman será la ausencia de Rayados debido a una molestia muscular y no saldrá ni a la banca. #Rayados pic.twitter.com/yM0fOLfctO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 8, 2024

