Paunovic filtra lo que dijo Víctor Guzmán al no ser convocado para la Selección Mexicana

Víctor Guzmán ha sido el verdadero fichaje ‘bomba’ de la liga en este Clausura 2023; el futbolista llegó procedente de Pachuca, club con el que levantó el título, para convertirse en goleador y capitán con las Chivas. Su actual rendimiento lo mantiene como uno de los mejores futbolistas de la Liga.

El equipo de Veljko Paunovic se ubica en la tercera posición de la Liga MX, sólo por detrás de Monterrey y Tigres (equipos a los que ya derrotó en el Clausura 2023). Pero el paso de Chivas esta temporada es brillante con 1 derrota en 10 partidos y Víctor Guzmán como su principal estandarte.

Veljko Paunovic filtra palabras de Víctor Guzmán

El técnico de las Chivas habló ante los medios y reveló las palabras de Víctor Guzmán tras quedar relegado de la convocatoria definitiva de la Selección Mexicana. Algo que mantiene enfocado al capitán del Rebaño. Al tiempo que el estratega destacó a su futbolista y el rendimiento que muestra día a día con el club.

“Me encanta la coherencia que ha tenido con lo que ha dicho y cómo ha jugado hoy. Me dijo ‘profe, lo que quiero es jugar bien para mi club, he pasado por esta situación y sé que teniendo actuaciones buenas me va a dar oportunidad con la Selección’. Me encanta ver el rendimiento que tiene, él habla en el campo, estoy orgulloso de tener un jugador con esa humildad y el compromiso con nuestras Chivas”, dijo Paunovic sobre Víctor Guzmán.

Buen momento de Chivas

Con los goles de Víctor Guzmán y el Nene Beltrán, las chivas derrotaron 2-0 a Santos en el Estadio Akron, algo que los mantiene perfilados para meterse a la liguilla en este Clausura 2023.

“Contento, pero no satisfecho. Queremos disfrutar de la victoria, de una gran actuación, conjuntamente con una gran unión con nuestra afición y queremos seguir ganado”, dijo el técnico de Chivas.

La ambición que ha mostrado Veljko Paunovic con las Chivas es sobresaliente. Suma 1 derrota en las 10 jornadas disputadas y está sólo detrás de los equipos regios, a quienes les ha ganado en el torneo. Las únicas derrotas que registran los equipos del norte son contra el Rebaño Sagrado.

“Estoy convencido de que este equipo puede jugar más y quiero más. Ser más determinantes cuando llegamos al área, es un trabajo que seguiremos haciendo”, destacó el DT de Chivas.