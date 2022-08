Besiktas no habría hecho ninguna oferta por joven promesa mexicana

La legión de mexicanos que juega en Europa estaba esperando la integración de Víctor Guzmán, jugador de Xolos, pues lo habían ligado al Besiktas de Turquía en las últimas semanas, pero en apariencia no hay ninguna oferta desde Europa por él.

Víctor Guzmán pelea para ganarse la titularidad con el equipo fronterizo y apunta a hacer lo mismo con la Selección Mexicana. Jugar en Europa es el sueño que quiere cumplir, pero de momento no habría algo ‘cercano’ para él, por lo que toma esta situación con calma, sin perder el piso.

Carlos Acevedo se compromete con la Selección Mexicana | Seamos Héroes

Víctor Guzmán desconoce supuesta oferta del Besiktas

Tras el choque entre Toluca y Xolos de la Jornada 7 del Apertura 2022, el joven mexicano habló de la supuesta oferta que se había rumorado del Besiktas, asegurando que de momento no hay nada oficial sobre la mesa, pero que en caso de ser real podría ser benéfico para su futuro.

“Ah, no, no. He visto muchas notas pero no hay nada en concreto; tengo la mente en Xolos. Siento que ese sería un buen trampolín para poder crecer en Europa”, dijo Guzmán sobre su futuro.

Mexsport

La información dicta que el Besiktas supuestamente sí estaría interesado en Victor Guzmán, sólo que lo siguen de cerca para convencerse y poder lanzar alguna oferta a corto plazo, por lo que pronto podría haber noticias, pero no es algo seguro.

Pese a todo, el defensa de los Xolos comentó que seguirá trabajando para cumplir su sueño de jugar en Europa, pues es algo que ha visualizado desde hace tiempo, por lo que espera que su labor en la cancha lo impulse y pronto haya alguna oportunidad.

“El sueño de todos los mexicanos es jugar en Europa y me gustaría también estar en algún momento de ese lado”, sentenció el defensa de los Xolos de Tijuana.