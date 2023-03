Víctor Guzmán rompe el silencio tras no ser convocado por Diego Cocca

A pesar de no estar considerado en esta primera convocatoria de Diego Cocca, “El Toro” Guzmán sigue con el sueño de representar a México en la máxima categoría.

El jugador mexicano Víctor Guzmán habló tras en la salida de su entrenamiento con los Rayados de Monterrey, quienes marchan como líderes del futbol mexicano con 25 puntos tras sus ocho triunfos, un empate y únicamente una derrota en la Liga BBVA MX.

El “Toro” a pesar de haber tenido un gran rendimiento a lo largo del Clausura 2023 y ser uno de los refuerzos estrella del superlíder del futbol mexicano, no fue llamado por Diego Cocca a la Selección Azteca en la primera lista del argentino al frente de México, dicha convocatoria fue para los partidos de la Nations League de la CONCACAF frente a Surinam y Jamaica.

“Sí, bueno, es cuestión de seguir trabajando que las decisiones ya las toman ellos (Diego Cocca), las tienen que analizar y pues toca seguir trabajando, yo voy a seguir, al final de cuentas no es mi decisión, pero voy a seguir dando lo que esté en mis manos”, respondió Víctor Guzmán en relación a no haber sido convocado con la Selección Azteca para la próxima Fecha FIFA.

La rápida adaptación de Guzmán en Rayados

La adaptación de Guzmán al sistema de la Pandilla ha sido extremadamente rápida, aunado a que se ha logrado compaginar de manera correcta con sus compañeros de la defensa central de los regiomontanos y de la confianza que le ha otorgado Víctor Manuel Vucetich.

“Contento por el primer gol, por el resultado, poder mantener la portería en 0 y un partido muy redondo. Con los dos (Moreno y Vegas), me he sentido muy cómodo, tienen bastante experiencia y me siento muy a gusto con ellos, con los dos”, confesó el “Toro” sobre su rápida adaptación a los Rayados de Monterrey desde su llegada en el 2023.

Monterrey visita al campeón de la Liga BBVA MX

La Pandilla del “Rey Midas” tendrá un duro compromiso en la fecha 11 del Clausura 2023, debido a que se medirán ante el Pachuca, club que los eliminó en la Liguilla del Apertura 2022, además de ser los actuales campeones de la Liga BBVA MX, por lo que será una prueba de fuego en el Estadio Hidalgo.