Víctor Velázquez revela en video cómo lucirá el nuevo estadio de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul avanzó a la final del fútbol mexicano tras eliminar a Rayados de Monterrey y e vivirá una edición más de una disputa por el título en contra de las Águilas del América, pero en el cuadro celeste no acaban las buenas noticias, este día el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez reveló cómo luciría el nuevo inmueble celeste.

A través de redes sociales se pudo observar el video del nuevo proyecto para ser la nueva casa de Cruz Azul en los próximos años.

“Les comparto un adelanto del proyecto arquitectónico para la construcción del nuevo estadio de @CruzAzul

. Queremos que nuestros socios, trabajadores y aficionados tengan su propia casa.”, fue el mensaje de Víctor Velázquez en redes sociales, junto al video.

Les comparto un adelanto del proyecto arquitectónico para la construcción del nuevo estadio de @CruzAzul. Queremos que nuestros socios, trabajadores y aficionados tengan su propia casa. #AzulDePorVida #NuestraRefundación pic.twitter.com/vkdJyVS54I — Víctor Velázquez (@Victor_VelRan) May 22, 2024

Lo que significa la final para Martín Anselmi

Por otro lado el estratega sudamericano habló sobre el clasificarse a la liga de campeones de la Concacaf del próximo año, además de mencionar la forma en que vivió el dramático encuentro frente a Rayados de Monterrey.

“Al final creo que Cruz Azul tiene que estar jugando torneos internacionales, pero si con el correr de las fechas queríamos vernos ahí, estoy muy feliz de jugar torneos internacionales acá arriba, me han tocado todos en Sudamérica y son hermosos, me gusta tener dos competencias, feliz de ese objetivo, que no es poco.

Creo que es un deporte en el que se vive con mucha ansiedad, mucho resultado siempre, cuando digo mucha ansiedad habla de poca paciencia, creo que es una reflexión para todos los que estamos involucrados en este Deporte, lo dije la semana pasada yo no soy un mago, soy un entrenador y trabajador, necesito tiempo para demostrar el trabajo, no sé si es justo con Cruz Azul, hemos construido día a día día a día una gran familia, pusimos siempre al equipo primero y nos pusimos al servicio el equipo y eso no me preguntes donde pero se ve reflejado en cada partido, lo que está viviendo el hincha de Cruz Azul es un premio para ellos, es uno que sabe de buenas, malas pero está, hoy reventaron el estadio lo vivieron intensamente te y para nosotros qué fui hincha darle una alegría es una de las cosas más linda que se pueden vivir”, finalizó Anselmi.

La final del fútbol mexicano se jugará el próximo jueves la ida en el estadio Ciudad de los Deportes, y la vuelta el domingo en la cancha del Estadio Azteca, con horarios por confirmar a través de la Liga BBVA MX.